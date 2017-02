February 2017 Boxing on TV schedule

FOLLOW RINGNEWS24 ON TWITTER AND FACEBOOK

Boxing on TV schedule from UK, Europe, the US and around the World. Don’t miss some exciting fight coming up in February such as Adrien Broner vs. Adrian Granados live from the Cintas Center, Cincinnati, Ohio exclusively on Showtime / BoxNation. We also have Chris Eubank Jr vs. Renold Quinlan live at the Sheffield Arena, Sheffield, Yorkshire, United Kingdom (ITV PPV).

February 4, 2017

Olympia, Kensington, London, UK (ITV PPV)

Chris Eubank Jr vs. Renold Quinlan

David Price vs. Christian Hammer

Kid Galahad vs. Joseph Agbeko

Adam Etches vs. John Ryder

Ardin Diale vs. Andrew Selby

Oasis, Cancun, Quintana Roo, Mexico (Televisa)

Dante Jardon vs. Francisco Rojo

Francisco Rodriguez Jr vs. Hajime Nagai

Sachsen-Anhalt, Germany (MDR)

Agit Kabayel vs. Herve Hubeaux

Rosarito, Baja California, Mexico (Azteca / beIN)

Jackie Nava vs. Ana Lozano

Jaime Munguia vs. Juan Montiel

Buenos Aires, Argentina (TyC)

Ezequiel Maderna vs. Martin Rios

Kempton Park, Gauteng, S. Africa

Hekkie Budler vs. Joey Canoy

Ryno Liebenberg vs. Enrico Koelling

Kevin Lerena vs. Vikapita Meroro

February 10, 2017

Huntington Center, Toledo, OH, USA ( Bounce / BoxNation)

Robert Easter Jr vs. Luis Cruz

Rau’shee Warren vs. Zhanat Zhakiyanov

Jamel Herring vs. Art Hovhannisyan

Buffalo Run Casino, Miami, OK, USA (Showtime)

Ivan Baranchyk vs. Abel Ramos

Lenin Castillo vs. Joseph Williams

Jon Fernandez vs. Ernesto Garza III

Pas-de-Calais, France (SFR)

Joffrey Jacob vs. Fouad El Massoudi

February 11, 2017

Guadalajara, Jalisco, Mexico (RingTV.com)

Juan Velasco vs. Fernando Marin

Jose Romero vs. Bernardo Uribe

Westcroft, Carshalton, Surrey, UK

Lenny Daws vs. Anthony Yigit

February 17, 2017

Chase, Wilmington, Delaware, USA (PPV)

Roy Jones Jr. vs. Bobby Gunn

Frank De Alba vs. Ivan Najera

Kanat Islam vs. Robson Assis

Belasco, Los Angeles, CA, USA (Estrella)

Robert Manzanarez vs. Gamaliel Diaz

Don Haskins, Laredo, Texas, USA (UniMas)

Jennifer Han vs. Olivia Gerula

Jose Felix Jr vs. Jonathan Maicelo

February 18, 2017

Cintas Center, Cincinnati, OH, USA (Showtime / BoxNation)

Adrien Broner vs. Adrian Granados

David Avanesyan vs. Lamont Peterson

Marcus Browne vs. Thomas Williams Jr

Waterfront, Belfast, N. Ireland, UK (BoxNation)

Jamie Conlan vs. Yader Cardoza

Declan Geraghty vs. James Tennyson

Petöfi Sándor Gymnasium, Papa, Hungary(M4)

Zoltan Kovacs vs. TBA

February 21, 2017

Sliver Street, Houston, TX, USA (PBC on FS1)

Miguel Flores vs. Dat Nguyen

February 24, 2017

Videotron, Quebec City, Quebec, Canada (Onda / Indigo)

Lucian Bute vs. Eleider Alvarez

York Hall, Bethnal Green, London, UK (BoxNation)

Thomas Essomba vs. Jay Harris

Boy Jones vs. Craig Poxton

Pechanga Resort, Temecula, CA, USA (Showtime)

Christopher Pearson vs. Justin DeLoach

Andrew Tabiti vs. Quantis Graves

Lionell Thompson vs. Steve Lovett

Saul Rodriguez vs. TBA

Ronald Gavril vs. TBA

Tony Rosa, Palm Bay, FL, USA (Telemundo)

Ricardo Rodriguez vs. Carlos Narvaez

February 25, 2017

Legacy Arena, Birmingham, AL, USA (PBC on FOX / Sky)

Deontay Wilder vs. Gerald Washington

Jarrett Hurd vs. Tony Harrison

Dominic Breazeale vs. Izuagbe Ugonoh

Alantez Fox vs. Kenneth McNeil

Caleb Plant vs. TBA

Ice Arena, Hull, Yorkshire, UK (Sky)

Gavin McDonnell vs. Rey Vargas

Luke Campbell vs. Jairo Lopez

Tommy Coyle vs. Kofi Yates

Paris, France

Karim Guerfi vs. Stephane Jamoye

February 26, 2017

Kamiamakusa, Kumamoto, Japan

Moises Calleros vs. Tatsuya Fukuhara

