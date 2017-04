Manchester Running Order: Flanagan vs Petrov & Smith vs Williams

FOLLOW RINGNEWS24 ON TWITTER AND FACEBOOK

DOORS OPEN – 16:00 HRS

Fight # 1 – 16:45 Hrs

8 X 3 Minute Rounds Middleweight Contest

J.J METCALF 11st 7lbs V JASON BALL 11st 6lbs 10oz

Fight # 2 – 17:35 Hrs

8 X 3 Minute Rounds International Super-Middleweight Contest

MARK HEFFRON V ACHILLES SZABO

Fight # 3

6 X 3 Minute Rounds International Super-Featherweight Contest

ZELFA BARRETT V TBA

Fight # 4

10 X 3 Minute Rounds Super-Welterweight Contest

JIMMY KELLY 11st 3lbs 8oz V RICK GODDING 11st 5oz

Fight # 5

8 X 3 Minute Rounds International Bantamweight Contest

PAUL BUTLER 8st 9lbs 10oz V CARLOS RUBEN DARIO RUIZ 8st 7lbs 2oz

Fight # 6 – 20:35 Hrs

4 X 3 Minute Rounds Heavyweight Contest

DANIEL DUBOIS 16st 7lbs 5oz V MARCUS KELLY 17st 8oz

Fight # 7

THE WBO INTERCONTINENTAL SUPER-LIGHTWEIGHT CHAMPIONSHIP

10 X 3 Minute Rounds @ 140 lbs

JACK CATTERALL 9st 13lbs 7oz V MARTIN GETHIN 9st 13lbs 4oz

Fight # 8

THE WBO INTERIM WORLD SUPER-WELTERWEIGHT CHAMPIONSHIP

12 X 3 Minute Rounds @ 154 lbs

LIAM SMITH 11st 1lb 15oz V LIAM WILLIAMS 10st 12lbs 8oz

Fight # 9

4 X 2 Minute Rounds International Flyweight Contest

NICOLA ADAMS OBE 8st 1lb 12oz V VIRGINIA NOEMI CARCAMO 8st 1lb 4oz

Fight # 10

THE WBO WORLD LIGHTWEIGHT CHAMPIONSHIP

12 X 3 Minute Rounds @ 135 lbs

TERRY FLANAGAN 9st 8lbs 9oz V PETR PETROV 9st 8lbs 10oz

FLOATER

4 X 3 Minute Rounds Super-Welterweight Contest

MASON CARTWRIGHT V SAM OMIDI

FLOATER

4 X 3 Minute Rounds International Cruiserweight Contest

JORDAN THOMPSON 13st 13lbs V JEVGENIJS ANDREJEVS 13st 3lbs 4oz

Tickets priced £50, £70, £100, £150, £200, £300 and VIP £500 are available from eventim at www.eventim.co.uk and 0844 249 1000 and the Manchester Arena at www.manchester-arena.com and 0844 847 8000.

