Weights from Bethlehem, PA

FOLLOW RINGNEWS24 ON TWITTER AND FACEBOOK

Below are weights and the bout sheet for Tuesday night’s Premier Boxing Champions card at the Sands Bethlehem Events Center

Miguel Cruz 145.8 – Alex Martin 146.4

Clarence Booth 145 – Anthony Mercado 144.1

Isaelin Florian 126.2 – Avery Sparrow 127.6

Nicholas Hernadez 154 – Grayson Blake 153.4

Jesus Perez 141 – Christian Molina 138.9

Jesus Lule 135.7 – Isamel Serrano 134.6

Devin McMaster 156 – Rick Pyle 150

Dylan Price 117 – Manuel Guerra 112

Ringnews24

articles pleaseAfter registering pleaseto leave a comment. If you have any problems registering please email us at ringnews24{AT}ringnews24.com for assistance.

Please leave a Comment

Facebook comments

Sign up now and get FREE entry into our monthly Freeroll game

Tags: Alex Martin, Anthony Mercado, Clarence Booth, Miguel Cruz