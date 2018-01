Boxing on TV – February

FOLLOW RINGNEWS24 ON TWITTER AND FACEBOOK

FEBRUARY 2, 2018

WinnaVegas, Sloan, Iowa, USA (Showtime)

Ronald Ellis vs. Junior Younan

Wellington Romero vs. Samuel Teah

Thomas Mattice vs. Rolando Chinea

Devin Haney vs. Harmonito Dela Torre

FEBRUARY 3, 2018

BOA, Corpus Christi, TX, USA (BoxNation, USA ESPN, web ESPN3.com )

Gilberto Ramirez vs. Habib Ahmed

Jerwin Ancajas vs. Israel Gonzalez

Jesse Hart vs. Thomas Awimbono

Rohan Murdock vs. Frankie Filippone

O2 Arena, Greenwich, London, UK (UK Sky)

Reece Bellotti vs. Ben Jones

Ted Cheeseman vs. Carson Jones

Lawrence Okolie vs. Isaac Chamberlain

Atizapan de Zaragoza, Mexico (beIN / Azteca)

Guadalupe Guzman vs. Irma Garcia

Bolshoy Ice Dome, Adler, Russia

Murat Gassiev vs. Yunier Dorticos

Puerto Madryn, Chubut, Argentina (Argentina TyC Sports)

Omar Andres Narvaez vs Jesus Vargas

Jonathan Wilson Sanchez vs Emiliano Exequiel Pucheta

William Scull vs Miguel Eduardo Gorosito

Erdgas Arena, Halle an der Saale, Sachsen-Anhalt, Germany (Germany MDR)

Tom Schwarz vs Samir Nebo

Juergen Uldedaj vs Jakub Synek

Robin Krasniqi vs Bartlomiej Grafka

FEBRUARY 4, 2018

Naha, Okinawa, Japan (beIN)

Daigo Higa vs. Moises Fuentes

FEBRUARY 9, 2018

Bomb Factory, Dallas, Texas, USA (beIN)

Ray Ximenezvs. John Moralde

Juan Antonio Lopezvs. TBA

Olimpia, Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina (TyC)

Javier Clavero vs. Elias Araujo

FEBRUARY 9, 2018

Olimpia BBC, Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina (Argentina TyC Sports)

Javier Jose Clavero vs Elias Damian Araujo

Juan Jose Velasco vs Sergio Manuel Liendo

Anahi Esther Sanchez vs Ruth Stephanie Aquino

Bomb Factory, Dallas, Texas, USA (USA beIN Sports)

Ray Ximenez vs John Vincent Moralde

FEBRUARY 10, 2018

Copper Box, London, UK (BoxNation / BT)

Anthony Yarde vs. Tony Averlant

Daniel Dubois vs. DL Jones

Bradley Skeete vs. Laszlo Toth

Zelfa Barrett vs. Ivan Morote

Hartman Arena, Park City, KS, USA (CBSSN)

Tramaine Williams vs. Alexei Collado

Nico Hernandez vs. Jozsef Ajtai

Abel Ramos vs. Cesar Berumen

Wellington Romero vs. Victor Abreu

Cancun, Quintana Roo, Mexico (beIN)

Miguel Berchelt vs. Cristian Mijares

Gimnasio Municipal “Jose Neri Santos”, Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico (Mexico Televisa)

Diana Laura Fernandez vs Noemi Bosques

Miguel Roman vs Aristides Perez

FEBRUARY 16, 2018

Reno-Sparks, Reno, NV, USA (ESPN / Boxnation )

Raymundo Beltran vs. Paulus Moses

Egidijus Kavaliauskas vs. David Avanesyan

Bryant Jennings vs. Akhror Muralimov

Sporthall Budakalasz, Budapest, Hungary (Hungary M4 Sport, Germany MDR)

Imre Szello vs Denis Grachev

FEBRUARY 17, 2018

Mandalay Bay, Las Vegas, NV, USA (Showtime)

Danny Garcia vs. Brandon Rios

David Benavidez vs. Ronald Gavril

Ava Knight vs. TBA

Don Haskins, El Paso, Texas, USA (FOX)

Devon Alexander vs. Victor Ortiz

Caleb Plant vs. Rogelio Medina

Jennifer Han vs. Lizbeth Crespo

Tony Harrison vs. Jorge Cota

Manchester Arena, Lancashire, UK (ITV PPV)

George Groves vs. Chris Eubank Jr

Ryan Walsh vs. Isaac Lowe

Arfan Iqbal vs. Simon Vallily

TBA, Mexico (beIN)

Carlos Diaz Ramirez vs. TBA

Gimnasio Municipal Enrique Mosconi, Cutral Có, Neuquen, Argentina (Argentina TyC Sports)

Debora Anahi Dionicius vs Terumi Nuki

FEBRUARY 22, 2018

Fantasy Springs, Indio, CA, USA (ESPN2, ESPN Deportes, web ESPN3.com)

Joseph Diaz vs. Victor Terrazas

Vergil Ortiz vs. Jesus Alvarez Rodriguez

Christian Gonzalez vs. Rey Perez

Manny Robles Jr vs. TBA

FEBRUARY 23, 2018

Osceola Heritage Center, Kissimmee, Florida, USA (USA Telemundo)

Jonathan Gonzalez vs Ricardo Rodriguez

FEBRUARY 24, 2018

Forum, Inglewood, CA, USA (USA HBO, Latin America: Canal Space)

Wisaksil Wangek vs. Juan Estrada

Donnie Nietes vs. Juan Reveco

Brian Viloria vs. Artem Dalakian

Carlos Cuadras vs. McWilliams Arroyo

Club Punchbowl, Punchbowl, New South Wales, Australia (Australia epicentre.tv)

Bilal Akkawy vs Giovanni De Carolis

Mateo Tapia vs Fano Kori

FEBRUARY 28, 2018

Korakuen Hall, Tokyo, Japan

Daniel Roman vs. Ryo Matsumoto

