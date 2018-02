Weights From Aguascalientes, MX

FOLLOW RINGNEWS24 ON TWITTER AND FACEBOOK

Alejandro Frias 125 vs. Issac Avelar 126

10-ROUND MAIN EVENT

WBC FEATHERWEIGHT FECOMBOX TITLE

Damian Vazquez 117 vs. Miguel Lizardo 118

Cristina Mora 114 vs. Gabriela Sanchez 112

Edwing Davila 125 vs. Carlos Guardado 123

Donovan Estrella 138 vs. Antonio Camacho 136

Maryan Salazar 108 vs. Naomi Reyes 108

Kye Brooks 185 vs. Antonio Reyes 186

Promoter: Sugar Promotions

Venue: Explanada de Expoplaza

Facebook Live Stream: Canal 26 en Vivo

First Fight Starts at 5:30 p.m CT

