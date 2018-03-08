WBA Boxing Rankings – March
8 March 2018
HEAVYWEIGHTOver 200 Lbs / Over 90.71 Kgs
|WBA SUPER CHAMPION
|ANTHONY JOSHUA
|GBR
|IBF CHAMPION
|WBA WORLD CHAMPION
|MANUEL CHARR
|SYR
|Won Title
|11-25-17
|WBC DEONTAY WILDER
|WBO JOSEPH PARKER
|1
|ALEXANDER POVETKIN
|RUS
|2
|FRES OQUENDO
|PUR
|3
|JARRELL MILLER
|USA
|4
|KUBRAT PULEV
|BUL
|5
|TREVOR BRYAN
|USA
|6
|BJ FLORES
|NABA
|USA
|7
|JOHANN DUHAUPAS
|INT
|FRA
|8
|CHRISTIAN HAMMER
|ROU
|9
|DILLIAN WHYTE
|JAM
|10
|ALEXANDER USTINOV
|RUS
|11
|GUILLERMO JONES
|LAC
|PAN
|12
|OTTO WALLIN
|SWE
|13
|BRYANT JENNINGS
|USA
|14
|LUCAS BROWNE
|AUS
|15
|KYOTARO FUJIMOTO
|JPN
CRUISERWEIGHT200 Lbs / 90.71 Kgs
|WBA-IBF UNIFIED CHAMPION
|MURAT GASSIEV
|RUS
|WBA WORLD CHAMPION
|CHAMPION IN RECESS
|DENIS LEBEDEV
|RUS
|WBC OLEKSANDR USYK
|WBO OLEKSANDR USYK
|1
|ARSEN GOULAMIRIAN
|ARM
|2
|RYAD MERHY
|I/C
|CIV
|3
|MAKSIM VLASOV
|INT
|RUS
|4
|KRZYSZTOF GLOWACKI
|POL
|5
|YUNIER DORTICOS
|CUB
|6
|MATEUSZ MASTERNAK
|POL
|7
|NOEL GEVOR
|GER
|8
|RUSLAN FAYFER
|RUS
|9
|KEVIN LERENA
|PANAF
|RSA
|10
|YURY KASHINSKY
|RUS
|11
|ISSA AKBERBAYEV
|ASIA
|KAZ
|12
|ALEXEY ZUBOV
|RUS
|13
|FIRAT ARSLAN
|GER
|14
|DMITRY KUDRYASHOV
|RUS
|15
|YOURI KALENGA
|COD
LIGHT HEAVYWEIGHT175 Lbs / 79.38 Kgs
|WBA WORLD CHAMPION
|DMITRY BIVOL
|RUS
|Won Title
|05-21-16
|Last Defense
|11-04-17
|WBC ADONIS STEVENSON
|IBF ARTUR BETERBIEV WBO SERGEY KOVALEV
|1
|SULLIVAN BARRERA
|CUB
|2
|BADOU JACK
|SWE
|3
|ELEIDER ALVAREZ
|COL
|4
|KARO MURAT
|ARM
|5
|MARCUS BROWNE
|USA
|6
|SHEFAT ISUFI
|SRB
|7
|JOE SMITH JR
|USA
|8
|JUERGEN BRAEHMER
|GER
|9
|JEAN PASCAL
|CAN
|10
|FELIX VALERA
|DOM
|11
|JOE FOURNIER
|INT
|GBR
|12
|MIKE LEE
|USA
|13
|BLAKE CAPARELLO
|OCEANIA
|AUS
|14
|JAKE BALL
|CON
|GBR
|15
|EGOR MEKHONTSEV
|RUS
SUPER MIDDLEWEIGHT168 Lbs /76.20 Kgs
|WBA SUPER CHAMPION
|GEORGE GROVES
|GBR
|WBA WORLD CHAMPION
|TYRON ZEUGE
|GER
|Won Title
|11-05-16
|Last Defense
|06-17-17
|WBC DAVID BENAVIDEZ
|IBF CALEB TRUAX WBO GILBERTO RAMIREZ
|1
|ISAAC EKPO
|NIG
|2
|FEDOR CHUDINOV
|INT
|RUS
|3
|VINCENT FEIGENBUTZ
|GER
|4
|JOHN RYDER
|GBR
|5
|ROCKY FIELDING
|GBR
|6
|CHRIS EUBANK JR
|GBR
|7
|CALEB PLANT
|USA
|8
|AVNI YILDIRIM
|TUR
|9
|ANDREY SIROTKIN
|I/C
|RUS
|10
|DAVID BROPHY
|GBR
|11
|MIKE GRAVRONSKI
|NABA
|USA
|12
|BILAL AKKAWY
|OCEANIA
|AUS
|13
|MICKAEL DIALLO
|FRA
|14
|PAUL SMITH
|GBR
|15
|JAYDE MITCHELL
|AUS
MIDDLEWEIGHT160 Lbs / 72.58 Kgs
|WBA SUPER CHAMPION
|GENNADY GOLOVKIN
|KAZ
|WBC-IBF CHAMPION
|WBA WORLD CHAMPION
|RYOTA MURATA
|JPN
|Won Title
|10-21-17
|WBO BILLY JOE SAUNDERS
|1
|SAUL ALVAREZ
|MEX
|2
|DANIEL JACOBS
|USA
|3
|DEMETRIUS ANDRADE
|USA
|4
|ROB BRANT
|USA
|5
|MACIEJ SULECKI
|POL
|6
|MARTIN MURRAY
|GBR
|7
|HASSAN NDAM NJKAM
|FRA
|8
|EMANUEL BLANDAMURA
|ITA
|9
|DAVID PAPOT
|FRA
|10
|GARY O’SULLIVAN
|NABA
|IRL
|11
|TOMMY LANGFORD
|GBR
|12
|KAMIL SZEREMETA
|POL
|13
|ESQUIVA FALCAO
|BRA
|14
|MAGOMED MADIEV
|ASIA
|RUS
|15
|ALFONSO BLANCO
|VEN
SUPER WELTERWEIGHT154 Lbs/ 69.85) Kgs
|WBA SUPER CHAMPION
|ERISLANDY LARA
|CUB
|WBA WORLD CHAMPION
|BRIAN CARLOS CASTANO
|ARG
|Won Title
|11-26-16
|Last Defense
|07-01-17
|WBC JERMELL CHARLO
|IBF JARRETT HURD WBO SADAM ALI
|1
|KANAT ISLAM
|I/C
|KAZ
|2
|JOHN VERA
|USA
|3
|MICHEL SORO
|FRA
|4
|CARLOS ADAMES
|DOM
|5
|NATHANIEL GALLIMORE
|JAM
|6
|KHUSEYN BAYSANGUROV
|CON
|RUS
|7
|MAGOMED KURBANOV
|RUS
|8
|BRANDON COOK
|CAN
|9
|YOSHIHIRO KAMEGAI
|JPN
|10
|TERRELL GAUSHA
|USA
|11
|WILKY CAMPFORT
|LAC
|HAI
|12
|CEDRIC VITU
|FRA
|13
|MARK DELUCA
|NABA
|USA
|14
|DENNIS HOGAN
|IRL
|15
|JULIAN WILLIAMS
|USA
WELTERWEIGHT147 Lbs / 66.68 Kgs
|WBA SUPER CHAMPION
|KEITH THURMAN
|USA
|WBC CHAMPION
|WBA WORLD CHAMPION
|LUCAS MARTIN MATTHYSSE
|ARG
|Won Title
|01-27-18
|IBF ERROL SPENCE JR WBO JEFF HORN
|1
|DANNY GARCIA
|USA
|2
|MANNY PACQUIAO
|PHI
|3
|JESSIE VARGAS
|USA
|4
|JAMAL JAMES
|USA
|5
|EGIDIJUS KAVALIAUSKAS
|LTU
|6
|JOSESITO LOPEZ
|USA
|7
|QUDRATILLO ABDUQAXOROV
|UZB
|8
|KERMAN LEJARRAGA
|ESP
|9
|FABIAN ANDRES MAIDANA
|ARG
|10
|SAMUEL VARGAS
|NABA
|COL
|11
|VALENTYN GOLOVKO
|CON
|UKR
|12
|ZHANKOZH TURAROV
|KAZ
|13
|ALEXANDER BESPUTIN
|RUS
|14
|KONSTANTIN PONOMAREV
|RUS
|15
|IVAN MATUTE
|LAC
|VEN
SUPER LIGHTWEIGHT140 Lbs / 63.50 Kgs
|WBA WORLD CHAMPION
|VACANT
|EMP
|WBC TERENCE CRAWFORD
|IBF SERGEY LIPINETS WBO VACANT
|1
|RANCES BARTHELEMY
|CUB
|2
|KIRYL RELIKH
|BLR
|3
|EDUARD TROYANOVSKY
|RUS
|4
|ALEX SAUCEDO
|MEX
|5
|HIROKI OKADA
|JPN
|6
|ALBERTO PUELLO
|LAC
|DOM
|7
|MICHAL SYROWATKA
|CON
|POL
|8
|DARRAGH FOLEY
|OCEANIA
|GBR
|9
|ISMAEL BARROSO
|VEN
|10
|STEVEN WILCOX
|NABA
|CAN
|11
|SHOHJAHON ERGASHEV
|UZB
|12
|MARCELINO LOPEZ
|ARG
|13
|DARLEYS PEREZ
|COL
|14
|JAIDER PARRA
|VEN
|15
|ALEXANDER DURAN
|PAN
LIGHTWEIGHT135 Lbs / 61.23 Kgs
|WBA WORLD CHAMPION
|JORGE LINARES
|VEN
|Won Title
|09-24-16
|Last Defense
|01-27-18
|WBC MIKEY GARCIA
|IBF ROBERT EASTER JR WBO RAYMUNDO BELTRAN
|1
|EVENS PIERRE
|LAC
|HAI
|2
|ANTHONY CROLLA
|GBR
|3
|LUKE CAMPBELL
|GBR
|4
|ROMAN ADREEV
|RUS
|5
|GEORGE KAMBOSOS JR
|OCEANIA
|AUS
|6
|DAUD CINO YORDAN
|INA
|7
|EMILIANO MARSILI
|ITA
|8
|CARLOS DIAZ RAMIREZ
|MEX
|9
|CRISTIAN BAEZ
|VEN
|10
|MASAYOSHI NAKATANI
|JPN
|11
|TONY LUIS
|NABA
|CAN
|12
|RYAN MARTIN
|I/C
|USA
|13
|PAVEL MALIKOV
|ASIA
|RUS
|14
|NIHITO ARAKAWA
|JPN
|15
|TEOFIMO LOPEZ
|USA
SUPER FEATHERWEIGHT130 Lbs / 58.97 Kg
|WBA WORLD CHAMPION
|ALBERTO MACHADO
|PUR
|Won Title
|10-21-17
|WBC MIGUEL BERCHELT
|IBF KENICHI OGAWA WBO VASYL LOMACHENKO
|1
|JESUS ANDRES CUELLAR
|ARG
|2
|RAFAEL MENSAH
|GHA
|3
|GERVONTA DAVIS
|USA
|4
|JAMES TENNYSON
|INT
|IRL
|5
|JEZREEL CORRALES
|PAN
|6
|CARLOS MORALES
|NABA
|MEX
|7
|RENE ALVARADO
|NCA
|8
|RICARDO NUNEZ
|PAN
|9
|MASAYUKI ITO
|JPN
|10
|BRYAN VASQUEZ
|LAC
|CRC
|11
|YURIORKIS GAMBOA
|CUB
|12
|FRANCISCO VARGAS
|MEX
|13
|LEONARDO PADILLA
|VEN
|14
|GUILLAUME FRENOIS
|FRA
|15
|RYAN GARCIA
|USA
FEATHERWEIGHT126 Lbs / 57.15 Kgs
|WBA SUPER CHAMPION
|LEO SANTA CRUZ
|MEX
|WBA WORLD CHAMPION
|ABNER MARES
|MEX
|Won Title
|12-10-16
|Last Defense
|10-14-17
|WBC GARY RUSSELL JR
|IBF LEE SELBY WBO OSCAR VALDEZ
|1
|JESUS M ROJAS
|INTERIM CHAMP
|PUR
|2
|CAN XU
|CHN
|3
|CARL FRAMPTON
|GBR
|4
|NONITO DONAIRE
|PHI
|5
|GENESIS SERVANIA
|PHI
|6
|CLAUDIO MARRERO
|DOM
|7
|SHUN KUBO
|JPN
|8
|JOEL BRUNKER
|AUS
|9
|TYLER MCCREARY
|USA
|10
|HIROSHIGE OSAWA
|JPN
|11
|EDIVALDO ORTEGA
|MEX
|12
|BRYAN DE GRACIA
|PAN
|13
|TOKA KHAN CLARY
|NABA
|LBR
|14
|HECTOR SARMIENTO
|ARG
|15
|NEHOMAR CERMEÑO
|VEN
SUPER BANTAMWEIGHT122 Lbs / 55.34 Kgs
|WBA WORLD CHAMPION
|DANIEL ROMAN
|USA
|Won Title
|09-03-17
|Last Defense
|02-28-18
|WBC REY VARGAS
|IBF RYOUSUKE IWASA WBO JESSIE MAGDALENO
|1
|MOISES FLORES
|INTERIM CHAMP
|MEX
|2
|EMANUEL NAVARRETE
|MEX
|3
|TOMOKI KAMEDA
|JPN
|4
|DIEGO DE LA HOYA
|MEX
|5
|OLEKSANDR YEGOROV
|CON
|RUS
|6
|GAMAL YAFAI
|GBR
|7
|EVGENY GRADOVICH
|RUS
|8
|RICO RAMOS
|NABA
|USA
|9
|YUSAKU KUGA
|JPN
|10
|BELMAR PRECIADO
|COL
|11
|HIDENORI OTAKE
|JPN
|12
|JOSE SANMARTIN
|COL
|13
|ALEXANDER MEJIA
|LAC
|NCA
|14
|EDIXON PEREZ
|VEN
|15
|JHONY MORENO
|VEN
BANTAMWEIGHT118 Lbs / 53.42 Kgs
|WBA-IBF UNIFIED CHAMPION
|RYAN BURNETT
|IRL
|WBA WORLD CHAMPION
|JAMIE MCDONNELL
|GBR
|Won Title
|05-31-14
|Last Mandatory
|11-12-16
|Last Defense
|11-04-17
|WBC VACANT
|WBO ZOLANI TETE
|1
|NAOYA INOUE
|JPN
|2
|YONFREZ PAREJO
|VEN
|3
|LIBORIO SOLIS
|VEN
|4
|STEPHON YOUNG
|USA
|5
|REYMART GABALLO
|PHI
|6
|JASON MOLONEY
|OCEANIA
|AUS
|7
|JUAN CARLOS PAYANO
|DOM
|8
|MIKHAIL ALOYAN
|INT
|ARM
|9
|ZHANAT ZHAKIYANOV
|KAZ
|10
|PAUL BUTLER
|CON
|GBR
|11
|KITTIPONG JAIGRAJANG
|THA
|12
|ALEXANDER ESPINOZA
|LAC
|NCA
|13
|SHINGO WAKE
|JPN
|14
|GERARDO CASTILLO
|MEX
|15
|TASSANA SANPATTAN
|THA
SUPER FLYWEIGHT115 Lbs / 52.16 Kgs
|WBA WORLD CHAMPION
|KHALID YAFAI
|GBR
|Won Title
|12-10-16
|Last Defense
|10-28-17
|WBC WISAKSIL WANGEK
|IBF JERWIN ANCAJAS WBO VACANT
|1
|ROMAN GONZALEZ
|NCA
|2
|MIGUEL GONZALEZ
|LAC
|CHI
|3
|IRAN DIAZ
|MEX
|4
|NORBERTO JIMENEZ
|DOM
|5
|LUIS CONCEPCION
|PAN
|6
|ANDREW MOLONEY
|OCEANIA
|AUS
|7
|HERNAN MARQUEZ
|MEX
|8
|SHO ISHIDA
|JPN
|9
|KOKI ETO
|JPN
|10
|VINCENT LEGRAND
|FRA
|11
|RYUICHI FUNAI
|JPN
|12
|TAKUMA INOUE
|JPN
|13
|ASTON PALICTE
|PHI
|14
|MAX ORNELAS
|USA
|15
|LUIS VAZQUEZ JIMENEZ
|MEX
FLYWEIGHT112 Lbs / 50.80 Kgs
|WBA WORLD CHAMPION
|ARTEM DALAKIAN
|UKR
|Won Title
|02-24-18
|WBC DAIGO HIGA
|IBF DONNIE NIETES WBO SHO KIMURA
|1
|SIRICHAI THAIYEN
|THA
|2
|MASAYUKI KURODA
|JPN
|3
|SARAWUT THAWORNKHAM
|THA
|4
|NOKNOI SITTHIPRASERT
|THA
|5
|BRIAN VILORIA
|USA
|6
|GREGORIO LEBRON
|DOM
|7
|YUTTHANA KAENSA
|ASIA
|THA
|8
|JONATHAN GONZALEZ
|PUR
|9
|KEIVER FERNANDEZ
|VEN
|10
|MAXIMINO FLORES
|MEX
|11
|CHARLIE HOY
|LAC
|GBR
|12
|MORUTI MTHALANE
|RSA
|13
|GIEMEL MAGRAMO
|PHI
|14
|FROILAN SALUDAR
|PHI
|15
|JOSBER PEREZ
|VEN
LIGHT FLYWEIGHT108 Lbs / 48.99 Kgs
|WBA-IBF UNIFIED CHAMPION
|RYOICHI TAGUCHI
|JPN
|WBA WORLD CHAMPION
|WBC KEN SHIRO
|WBO ANGEL ACOSTA
|1
|CARLOS CAÑIZALES
|VEN
|2
|REIYA KONISHI
|JPN
|3
|TETSUYA HISADA
|JPN
|4
|TIBO MONABESA
|INA
|5
|JONATHAN TACONING
|PHI
|6
|ROBERT BARRERA
|COL
|7
|JESSIE ESPINAS
|PHI
|8
|VINCE PARAS
|PHI
|9
|EDWARD HENO
|PHI
|10
|DANIEL MATELLON
|LAC
|CUB
|11
|BRIAN VADO
|MEX
|12
|ABRAHAM RODRIGUEZ
|MEX
|13
|CHRISTIAN ARANETA
|PHI
|14
|MIGUEL CARTAGENA
|USA
|15
|RANGSAN CHAYANRAM
|THA
MINIMUM105 Lbs / 47.63 Kgs
|WBA WORLD CHAMPION
|THAMMANOON NIYOMTRONG
|THA
|Won Title
|06-29-16
|Last Defense
|07-15-17
|WBC CHAYAPHON MOONSRI
|IBF HIROTO KYOGUCHI WBO RYUYA YAMANAKA
|1
|BYRON ROJAS
|NCA
|2
|CHAOZHONG XIONG
|INT
|CHN
|3
|RICARDO ASTUVILCA
|PER
|4
|ALEXIS DIAZ
|VEN
|5
|SIMPHIWE KHONCO
|RSA
|6
|REY LORETO
|PHI
|7
|AZAEL VILLAR
|PAN
|8
|JULIO MENDOZA
|NCA
|9
|TSUBASA KOURA
|JPN
|10
|PEDRO TADURAN
|PHI
|11
|DEEJAY KRIEL
|RSA
|12
|TOTO LANDERO
|PHI
|13
|XOLISA MAGUSHA
|RSA
|14
|ROBERT PARADERO
|PHI
|15
|BRYAN MOSINOS
|MEX
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