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WBA Boxing Rankings – March

8 March 2018
WBA
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Press Release

The article that you're about to read is an official announcement issued to Ring News 24 to publish as a press release.

KO Boxing Forum

HEAVYWEIGHTOver 200 Lbs / Over 90.71 Kgs

WBA SUPER CHAMPION ANTHONY JOSHUA GBR
IBF CHAMPION
WBA WORLD CHAMPION MANUEL CHARR SYR
Won Title 11-25-17
WBC DEONTAY WILDER
WBO JOSEPH PARKER
1 ALEXANDER POVETKIN RUS
2 FRES OQUENDO PUR
3 JARRELL MILLER USA
4 KUBRAT PULEV BUL
5 TREVOR BRYAN USA
6 BJ FLORES NABA USA
7 JOHANN DUHAUPAS INT FRA
8 CHRISTIAN HAMMER ROU
9 DILLIAN WHYTE JAM
10 ALEXANDER USTINOV RUS
11 GUILLERMO JONES LAC PAN
12 OTTO WALLIN SWE
13 BRYANT JENNINGS USA
14 LUCAS BROWNE AUS
15 KYOTARO FUJIMOTO JPN

CRUISERWEIGHT200 Lbs / 90.71 Kgs

WBA-IBF UNIFIED CHAMPION MURAT GASSIEV RUS
WBA WORLD CHAMPION
CHAMPION IN RECESS DENIS LEBEDEV RUS
WBC OLEKSANDR USYK
WBO OLEKSANDR USYK
1 ARSEN GOULAMIRIAN ARM
2 RYAD MERHY I/C CIV
3 MAKSIM VLASOV INT RUS
4 KRZYSZTOF GLOWACKI POL
5 YUNIER DORTICOS CUB
6 MATEUSZ MASTERNAK POL
7 NOEL GEVOR GER
8 RUSLAN FAYFER RUS
9 KEVIN LERENA PANAF RSA
10 YURY KASHINSKY RUS
11 ISSA AKBERBAYEV ASIA KAZ
12 ALEXEY ZUBOV RUS
13 FIRAT ARSLAN GER
14 DMITRY KUDRYASHOV RUS
15 YOURI KALENGA COD

LIGHT HEAVYWEIGHT175 Lbs / 79.38 Kgs

WBA WORLD CHAMPION DMITRY BIVOL RUS
Won Title 05-21-16
Last Defense 11-04-17
WBC ADONIS STEVENSON
IBF ARTUR BETERBIEV WBO SERGEY KOVALEV
1 SULLIVAN BARRERA CUB
2 BADOU JACK SWE
3 ELEIDER ALVAREZ COL
4 KARO MURAT ARM
5 MARCUS BROWNE USA
6 SHEFAT ISUFI SRB
7 JOE SMITH JR USA
8 JUERGEN BRAEHMER GER
9 JEAN PASCAL CAN
10 FELIX VALERA DOM
11 JOE FOURNIER INT GBR
12 MIKE LEE USA
13 BLAKE CAPARELLO OCEANIA AUS
14 JAKE BALL CON GBR
15 EGOR MEKHONTSEV RUS

SUPER MIDDLEWEIGHT168 Lbs /76.20 Kgs

WBA SUPER CHAMPION GEORGE GROVES GBR
WBA WORLD CHAMPION TYRON ZEUGE GER
Won Title 11-05-16
Last Defense 06-17-17
WBC DAVID BENAVIDEZ
IBF CALEB TRUAX WBO GILBERTO RAMIREZ
1 ISAAC EKPO NIG
2 FEDOR CHUDINOV INT RUS
3 VINCENT FEIGENBUTZ GER
4 JOHN RYDER GBR
5 ROCKY FIELDING GBR
6 CHRIS EUBANK JR GBR
7 CALEB PLANT USA
8 AVNI YILDIRIM TUR
9 ANDREY SIROTKIN I/C RUS
10 DAVID BROPHY GBR
11 MIKE GRAVRONSKI NABA USA
12 BILAL AKKAWY OCEANIA AUS
13 MICKAEL DIALLO FRA
14 PAUL SMITH GBR
15 JAYDE MITCHELL AUS

MIDDLEWEIGHT160 Lbs / 72.58 Kgs

WBA SUPER CHAMPION GENNADY GOLOVKIN KAZ
WBC-IBF CHAMPION
WBA WORLD CHAMPION RYOTA MURATA JPN
Won Title 10-21-17
WBO BILLY JOE SAUNDERS
1 SAUL ALVAREZ MEX
2 DANIEL JACOBS USA
3 DEMETRIUS ANDRADE USA
4 ROB BRANT USA
5 MACIEJ SULECKI POL
6 MARTIN MURRAY GBR
7 HASSAN NDAM NJKAM FRA
8 EMANUEL BLANDAMURA ITA
9 DAVID PAPOT FRA
10 GARY O’SULLIVAN NABA IRL
11 TOMMY LANGFORD GBR
12 KAMIL SZEREMETA POL
13 ESQUIVA FALCAO BRA
14 MAGOMED MADIEV ASIA RUS
15 ALFONSO BLANCO VEN

SUPER WELTERWEIGHT154 Lbs/ 69.85) Kgs

WBA SUPER CHAMPION ERISLANDY LARA CUB
WBA WORLD CHAMPION BRIAN CARLOS CASTANO ARG
Won Title 11-26-16
Last Defense 07-01-17
WBC JERMELL CHARLO
IBF JARRETT HURD WBO SADAM ALI
1 KANAT ISLAM I/C KAZ
2 JOHN VERA USA
3 MICHEL SORO FRA
4 CARLOS ADAMES DOM
5 NATHANIEL GALLIMORE JAM
6 KHUSEYN BAYSANGUROV CON RUS
7 MAGOMED KURBANOV RUS
8 BRANDON COOK CAN
9 YOSHIHIRO KAMEGAI JPN
10 TERRELL GAUSHA USA
11 WILKY CAMPFORT LAC HAI
12 CEDRIC VITU FRA
13 MARK DELUCA NABA USA
14 DENNIS HOGAN IRL
15 JULIAN WILLIAMS USA

WELTERWEIGHT147 Lbs / 66.68 Kgs

WBA SUPER CHAMPION KEITH THURMAN USA
WBC CHAMPION
WBA WORLD CHAMPION LUCAS MARTIN MATTHYSSE ARG
Won Title 01-27-18
IBF ERROL SPENCE JR WBO JEFF HORN
1 DANNY GARCIA USA
2 MANNY PACQUIAO PHI
3 JESSIE VARGAS USA
4 JAMAL JAMES USA
5 EGIDIJUS KAVALIAUSKAS LTU
6 JOSESITO LOPEZ USA
7 QUDRATILLO ABDUQAXOROV UZB
8 KERMAN LEJARRAGA ESP
9 FABIAN ANDRES MAIDANA ARG
10 SAMUEL VARGAS NABA COL
11 VALENTYN GOLOVKO CON UKR
12 ZHANKOZH TURAROV KAZ
13 ALEXANDER BESPUTIN RUS
14 KONSTANTIN PONOMAREV RUS
15 IVAN MATUTE LAC VEN

SUPER LIGHTWEIGHT140 Lbs / 63.50 Kgs

WBA WORLD CHAMPION VACANT EMP
WBC TERENCE CRAWFORD
IBF SERGEY LIPINETS WBO VACANT
1 RANCES BARTHELEMY CUB
2 KIRYL RELIKH BLR
3 EDUARD TROYANOVSKY RUS
4 ALEX SAUCEDO MEX
5 HIROKI OKADA JPN
6 ALBERTO PUELLO LAC DOM
7 MICHAL SYROWATKA CON POL
8 DARRAGH FOLEY OCEANIA GBR
9 ISMAEL BARROSO VEN
10 STEVEN WILCOX NABA CAN
11 SHOHJAHON ERGASHEV UZB
12 MARCELINO LOPEZ ARG
13 DARLEYS PEREZ COL
14 JAIDER PARRA VEN
15 ALEXANDER DURAN PAN

LIGHTWEIGHT135 Lbs / 61.23 Kgs

WBA WORLD CHAMPION JORGE LINARES VEN
Won Title 09-24-16
Last Defense 01-27-18
WBC MIKEY GARCIA
IBF ROBERT EASTER JR WBO RAYMUNDO BELTRAN
1 EVENS PIERRE LAC HAI
2 ANTHONY CROLLA GBR
3 LUKE CAMPBELL GBR
4 ROMAN ADREEV RUS
5 GEORGE KAMBOSOS JR OCEANIA AUS
6 DAUD CINO YORDAN INA
7 EMILIANO MARSILI ITA
8 CARLOS DIAZ RAMIREZ MEX
9 CRISTIAN BAEZ VEN
10 MASAYOSHI NAKATANI JPN
11 TONY LUIS NABA CAN
12 RYAN MARTIN I/C USA
13 PAVEL MALIKOV ASIA RUS
14 NIHITO ARAKAWA JPN
15 TEOFIMO LOPEZ USA

SUPER FEATHERWEIGHT130 Lbs / 58.97 Kg

WBA WORLD CHAMPION ALBERTO MACHADO PUR
Won Title 10-21-17
WBC MIGUEL BERCHELT
IBF KENICHI OGAWA WBO VASYL LOMACHENKO
1 JESUS ANDRES CUELLAR ARG
2 RAFAEL MENSAH GHA
3 GERVONTA DAVIS USA
4 JAMES TENNYSON INT IRL
5 JEZREEL CORRALES PAN
6 CARLOS MORALES NABA MEX
7 RENE ALVARADO NCA
8 RICARDO NUNEZ PAN
9 MASAYUKI ITO JPN
10 BRYAN VASQUEZ LAC CRC
11 YURIORKIS GAMBOA CUB
12 FRANCISCO VARGAS MEX
13 LEONARDO PADILLA VEN
14 GUILLAUME FRENOIS FRA
15 RYAN GARCIA USA

FEATHERWEIGHT126 Lbs / 57.15 Kgs

WBA SUPER CHAMPION LEO SANTA CRUZ MEX
WBA WORLD CHAMPION ABNER MARES MEX
Won Title 12-10-16
Last Defense 10-14-17
WBC GARY RUSSELL JR
IBF LEE SELBY WBO OSCAR VALDEZ
1 JESUS M ROJAS INTERIM CHAMP PUR
2 CAN XU CHN
3 CARL FRAMPTON GBR
4 NONITO DONAIRE PHI
5 GENESIS SERVANIA PHI
6 CLAUDIO MARRERO DOM
7 SHUN KUBO JPN
8 JOEL BRUNKER AUS
9 TYLER MCCREARY USA
10 HIROSHIGE OSAWA JPN
11 EDIVALDO ORTEGA MEX
12 BRYAN DE GRACIA PAN
13 TOKA KHAN CLARY NABA LBR
14 HECTOR SARMIENTO ARG
15 NEHOMAR CERMEÑO VEN

SUPER BANTAMWEIGHT122 Lbs / 55.34 Kgs

WBA WORLD CHAMPION DANIEL ROMAN USA
Won Title 09-03-17
Last Defense 02-28-18
WBC REY VARGAS
IBF RYOUSUKE IWASA WBO JESSIE MAGDALENO
1 MOISES FLORES INTERIM CHAMP MEX
2 EMANUEL NAVARRETE MEX
3 TOMOKI KAMEDA JPN
4 DIEGO DE LA HOYA MEX
5 OLEKSANDR YEGOROV CON RUS
6 GAMAL YAFAI GBR
7 EVGENY GRADOVICH RUS
8 RICO RAMOS NABA USA
9 YUSAKU KUGA JPN
10 BELMAR PRECIADO COL
11 HIDENORI OTAKE JPN
12 JOSE SANMARTIN COL
13 ALEXANDER MEJIA LAC NCA
14 EDIXON PEREZ VEN
15 JHONY MORENO VEN

BANTAMWEIGHT118 Lbs / 53.42 Kgs

WBA-IBF UNIFIED CHAMPION RYAN BURNETT IRL
WBA WORLD CHAMPION JAMIE MCDONNELL GBR
Won Title 05-31-14
Last Mandatory 11-12-16
Last Defense 11-04-17
WBC VACANT
WBO ZOLANI TETE
1 NAOYA INOUE JPN
2 YONFREZ PAREJO VEN
3 LIBORIO SOLIS VEN
4 STEPHON YOUNG USA
5 REYMART GABALLO PHI
6 JASON MOLONEY OCEANIA AUS
7 JUAN CARLOS PAYANO DOM
8 MIKHAIL ALOYAN INT ARM
9 ZHANAT ZHAKIYANOV KAZ
10 PAUL BUTLER CON GBR
11 KITTIPONG JAIGRAJANG THA
12 ALEXANDER ESPINOZA LAC NCA
13 SHINGO WAKE JPN
14 GERARDO CASTILLO MEX
15 TASSANA SANPATTAN THA

SUPER FLYWEIGHT115 Lbs / 52.16 Kgs

WBA WORLD CHAMPION KHALID YAFAI GBR
Won Title 12-10-16
Last Defense 10-28-17
WBC WISAKSIL WANGEK
IBF JERWIN ANCAJAS WBO VACANT
1 ROMAN GONZALEZ NCA
2 MIGUEL GONZALEZ LAC CHI
3 IRAN DIAZ MEX
4 NORBERTO JIMENEZ DOM
5 LUIS CONCEPCION PAN
6 ANDREW MOLONEY OCEANIA AUS
7 HERNAN MARQUEZ MEX
8 SHO ISHIDA JPN
9 KOKI ETO JPN
10 VINCENT LEGRAND FRA
11 RYUICHI FUNAI JPN
12 TAKUMA INOUE JPN
13 ASTON PALICTE PHI
14 MAX ORNELAS USA
15 LUIS VAZQUEZ JIMENEZ MEX

FLYWEIGHT112 Lbs / 50.80 Kgs

WBA WORLD CHAMPION ARTEM DALAKIAN UKR
Won Title 02-24-18
WBC DAIGO HIGA
IBF DONNIE NIETES WBO SHO KIMURA
1 SIRICHAI THAIYEN THA
2 MASAYUKI KURODA JPN
3 SARAWUT THAWORNKHAM THA
4 NOKNOI SITTHIPRASERT THA
5 BRIAN VILORIA USA
6 GREGORIO LEBRON DOM
7 YUTTHANA KAENSA ASIA THA
8 JONATHAN GONZALEZ PUR
9 KEIVER FERNANDEZ VEN
10 MAXIMINO FLORES MEX
11 CHARLIE HOY LAC GBR
12 MORUTI MTHALANE RSA
13 GIEMEL MAGRAMO PHI
14 FROILAN SALUDAR PHI
15 JOSBER PEREZ VEN

LIGHT FLYWEIGHT108 Lbs / 48.99 Kgs

WBA-IBF UNIFIED CHAMPION RYOICHI TAGUCHI JPN
WBA WORLD CHAMPION
WBC KEN SHIRO
WBO ANGEL ACOSTA
1 CARLOS CAÑIZALES VEN
2 REIYA KONISHI JPN
3 TETSUYA HISADA JPN
4 TIBO MONABESA INA
5 JONATHAN TACONING PHI
6 ROBERT BARRERA COL
7 JESSIE ESPINAS PHI
8 VINCE PARAS PHI
9 EDWARD HENO PHI
10 DANIEL MATELLON LAC CUB
11 BRIAN VADO MEX
12 ABRAHAM RODRIGUEZ MEX
13 CHRISTIAN ARANETA PHI
14 MIGUEL CARTAGENA USA
15 RANGSAN CHAYANRAM THA

MINIMUM105 Lbs / 47.63 Kgs

WBA WORLD CHAMPION THAMMANOON NIYOMTRONG THA
Won Title 06-29-16
Last Defense 07-15-17
WBC CHAYAPHON MOONSRI
IBF HIROTO KYOGUCHI WBO RYUYA YAMANAKA
1 BYRON ROJAS NCA
2 CHAOZHONG XIONG INT CHN
3 RICARDO ASTUVILCA PER
4 ALEXIS DIAZ VEN
5 SIMPHIWE KHONCO RSA
6 REY LORETO PHI
7 AZAEL VILLAR PAN
8 JULIO MENDOZA NCA
9 TSUBASA KOURA JPN
10 PEDRO TADURAN PHI
11 DEEJAY KRIEL RSA
12 TOTO LANDERO PHI
13 XOLISA MAGUSHA RSA
14 ROBERT PARADERO PHI
15 BRYAN MOSINOS MEX
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