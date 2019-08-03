WBA World Rankings – July
HEAVYWEIGHT
|
WBA SUPER CHAMPION
|ANDY RUIZ JR
|USA
|WBC DEONTAY WILDER
|1
|TREVOR BRYAN
|INTERIM CHAMP
|USA
|2
|OLEKSANDR USYK
|UKR
|3
|ANTHONY JOSHUA
|GBR
|4
|OTTO WALLIN
|SWE
|5
|SERGEY KUZMIN
|I/C
|RUS
|6
|FILIP HRGOVIC
|CRO
|7
|ADAM KOWNACKI
|POL
|8
|MICHAEL HUNTER
|INT
|USA
|9
|DAVID PRICE
|CON
|GBR
|10
|ALEXANDER POVETKIN
|RUS
|11
|KYOTARO FUJIMOTO
|JPN
|12
|OLEKSANDR TESLENKO
|NABA
|UKR
|13
|IVAN DYCHKO
|KAZ
|14
|MLADEN MILJAS
|CAN
|15
|FRES OQUENDO
|PUR
|
WBA WORLD CHAMPION
|ARSEN GOULAMIRIAN
|ARM
|
Won Title
See Also
|
03-24-18
|
WBA GOLD CHAMPION
|ALEXEY EGOROV
|RUS
|WBC VACANT IBF YUNIEL DORTICOS WBO KRZYSZTOF GLOWACKI
|1
|RYAD MERHY
|CIV
|2
|LAWRENCE OKOLIE
|CON
|GBR
|3
|YURY KASHINSKY
|RUS
|4
|FIRAT ARSLAN
|GER
|5
|KEVIN LERENA
|RSA
|6
|RICHARD RIAKPORHE
|I/C
|GBR
|7
|ANDREW TABITI
|USA
|8
|IMRE SZELLO
|HUN
|9
|MURAT GASSIEV
|RUS
|10
|KANE WATTS
|OCEANIA
|AUS
|11
|JAI OPETAIA
|AUS
|12
|KRZYSZTOF WLODARCZYK
|POL
|13
|YVES NGABU
|BEL
|14
|JIANZHENG WANG
|ASIA
|CHN
|15
|CONSTANTIN BEJENARU
|MDA
|
WBA WORLD CHAMPION
|DMITRY BIVOL
|RUS
|
Won Title
|
05-21-16
|
Last Mandatory
|
03-03-18
|
Last Defense
|
03-09-19
|WBC OLEKSANDR GVOZDYK IBF ARTUR BETERBIEV WBO SERGEY KOVALEV
|1
|MARCUS BROWNE
|INTERIM CHAMP
|USA
|2
|FELIX VALERA
|DOM
|3
|DOMINIC BOESEL
|GER
|4
|JOSHUA BUATSI
|INT
|GHA
|5
|SVEN FORNLING
|SWE
|6
|JESSE HART
|USA
|7
|UMAR SALAMOV
|RUS
|8
|CHARLES FOSTER
|NABA
|USA
|9
|BADOU JACK
|SWE
|10
|CALLUM JOHNSON
|GBR
|11
|BLAKE CAPARELLO
|OCEANIA
|AUS
|12
|CRAIG RICHARDS
|CON
|GBR
|13
|MATHIEU BAUDERLIQUE
|I/C
|FRA
|14
|AHMED ELBIALI
|EGY
|15
|JEAN PASCAL
|CAN
|
WBA SUPER CHAMPION
|CALLUM SMITH
|GBR
|
WBA WORLD CHAMPION
|SAUL ALVAREZ
|MEX
|
Won Title
|
12-15-18
|
WBA GOLD CHAMPION
|LENNOX ALLEN
|GUY
|WBC ANTHONY DIRRELL IBF CALEB PLANT WBO BILLY JOE SAUNDERS
|1
|JOHN RYDER
|INTERIM CHAMP
|GBR
|2
|CHRIS EUBANK JR
|GBR
|3
|FEDOR CHUDINOV
|CON
|RUS
|4
|PETER QUILLIN
|USA
|5
|VINCENT FEIGENBUTZ
|GER
|6
|AIDOS YERBOSSYNULY
|INT
|KAZ
|7
|CEM KILIC
|GER
|8
|ZACH PARKER
|GBR
|9
|ZAC DUNN
|OCEANIA
|AUS
|10
|KEVIN LELE SADJO
|I/C
|FRA
|11
|ERIK BAZINYAN
|NABA
|ARM
|12
|CALEB TRUAX
|USA
|13
|JULIO ALAMOS
|LAC
|CHI
|14
|BILAL AKKAWY
|AUS
|15
|VLADIMIR SHISHKIN
|RUS
|
WBA SUPER CHAMPION
|SAUL ALVAREZ
|MEX
|
WBC-IBF CHAMPION
|
WBA WORLD CHAMPION
|RYOTA MURATA
|JPN
|
Won Title
|
07-12-19
|WBO DEMETRIUS ANDRADE
|1
|GENNADY GOLOVKIN
|KAZ
|2
|DANIEL JACOBS
|USA
|3
|JEFF HORN
|OCEANIA
|AUS
|4
|KAMIL SZEREMETA
|POL
|5
|MAGOMED MADIEV
|ASIA
|RUS
|6
|ROB BRANT
|USA
|7
|ESQUIVA FALCAO
|BRA
|8
|PATRICE VOLNY
|NABA
|CAN
|9
|CARLOS MONROE
|LAC
|USA
|10
|TUREANO JOHNSON
|BAH
|11
|DAVID PAPOT
|FRA
|12
|MIKALAI VESIALOU
|CON
|RUS
|13
|ALFONSO BLANCO
|VEN
|14
|MATVEY KOROBOV
|RUS
|15
|CARLOS GONGORA
|ECU
|
WBA SUPER CHAMPION
|JULIAN WILLIAMS
|USA
|
IBF CHAMPION
|
WBA GOLD CHAMPION
|MICHEL SORO
|FRA
|WBC TONY HARRISON WBO JAIME MUNGUIA
|1
|JARRETT HURD
|USA
|2
|ERISLANDY LARA
|CUB
|3
|BRIAN CARLOS CASTANO
|ARG
|4
|KELL BROOK
|GBR
|5
|CARLOS ADAMES
|DOM
|6
|RAMON ALVAREZ
|MEX
|7
|ERICKSON LUBIN
|USA
|8
|ISRAIL MADRIMOV
|I/C
|UZB
|9
|MARK DELUCA
|NABA
|USA
|10
|MAGOMED KURBANOV
|RUS
|11
|JESSIE VARGAS
|USA
|12
|CHARLIE NAVARRO
|LAC
|VEN
|13
|PATRICK TEIXEIRA
|BRA
|14
|SCOTT FITZGERALD
|INT
|GBR
|15
|TERRELL GAUSHA
|USA
|
WBA SUPER CHAMPION
|MANNY PACQUIAO
|PHI
|WBC SHAWN PORTER IBF ERROL SPENCE JR WBO TERENCE CRAWFORD
|1
|ALEXANDER BESPUTIN
|RUS
|2
|RADZHAB BUTAEV
|RUS
|3
|YORDENIS UGAS
|CUB
|4
|DANNY GARCIA
|USA
|5
|KEITH THURMAN
|USA
|6
|MIKEY GARCIA
|USA
|7
|JAMAL JAMES
|USA
|8
|CODY CROWLEY
|CAN
|9
|NURSULTAN ZHANGABAYEN
|I/C
|KAZ
|10
|VERGIL ORTIZ JR
|USA
|11
|CONOR BENN
|CON
|GBR
|12
|JOSH KELLY
|INT
|GBR
|13
|DERRIECK CUEVAS
|LAC
|PUR
|14
|ANTONIO OROZCO
|MEX
|15
|CUSTIO CLAYTON
|NABA
|CAN
|
WBA SUPER CHAMPION
|REGIS PROGRAIS
|USA
|
WBA GOLD CHAMPION
|YVES ULYSSE JR
|CAN
|WBC JOSE CARLOS RAMIREZ IBF JOSH TAYLOR WBO JOSE CARLOS RAMIREZ
|1
|ALBERTO PUELLO
|INTERIM CHAMP
|DOM
|2
|MARIO BARRIOS
|USA
|3
|BATYR AHMEDOV
|RUS
|4
|SHOHJAHON ERGASHEV
|UZB
|5
|SANDOR MARTIN
|ESP
|6
|ROBBIE DAVIES JNR
|GBR
|7
|JONATHAN ALONSO
|DOM
|8
|KIRYL RELIKH
|BLR
|9
|ESNEIKER CORREA
|VEN
|10
|SHAKHRAM GIYASOV
|INT
|UZB
|11
|LEWIS RITSON
|I/C
|GBR
|12
|CLETUS SELDIN
|NABA
|USA
|13
|KEITH HUNTER
|USA
|14
|LOGAN YOON
|USA
|15
|YUSUKE KONNO
|ASIA
|JPN
|
WBA SUPER CHAMPION
|VASYL LOMACHENKO
|UKR
|
WBO CHAMPION
|WBC VACANT IBF RICHARD COMMEY
|1
|RANCES BARTHELEMY
|CUB
|2
|ROBERT EASTER JR
|USA
|3
|DEVIN HANEY
|INT
|USA
|4
|YURIORKIS GAMBOA
|CUB
|5
|RYAN GARCIA
|USA
|6
|YVAN MENDY
|I/C
|FRA
|7
|JACKSON MARINEZ
|LAC
|DOM
|8
|CRISTIAN BAEZ
|VEN
|9
|LUKE CAMPBELL
|GBR
|10
|JORGE LINARES
|VEN
|11
|JOSH OREILLY
|NABA
|CAN
|12
|OLIVER FLORES
|NCA
|13
|JAIDER PARRA
|VEN
|14
|MICHEL RIVERA
|DOM
|15
|ZAPIR RASULOV
|RUS
|
WBA SUPER CHAMPION
|GERVONTA DAVIS
|USA
|
WBA WORLD CHAMPION
|ANDREW CANCIO
|USA
|
Won Title
|
02-09-19
|
Last Defense
|
06-21-19
|
WBA GOLD CHAMPION
|JOSEPH DIAZ
|USA
|WBC MIGUEL BERCHELT IBF TEVIN FARMER WBO JAMEL HERRING
|1
|RENE ALVARADO
|NCA
|2
|JAYSON VELEZ
|PUR
|3
|ROGER GUTIERREZ
|VEN
|4
|KENICHI OGAWA
|JPN
|5
|AKZHOL SULAIMANBEK
|ASIA
|RUS
|6
|ABRAHAM NOVA
|NABA
|USA
|7
|BILLEL DIB
|OCEANIA
|AUS
|8
|TONY GOMEZ
|VEN
|9
|RICARDO NUÑEZ
|PAN
|10
|LADARIUS MILLER
|USA
|11
|JEZREEL CORRALES
|PAN
|12
|ANTHONY CACACE
|GBR
|13
|FREDDY FONSECA
|NCA
|14
|PABLO VICENTE
|CUB
|15
|JAIME ARBOLEDA
|PAN
|
WBA SUPER CHAMPION
|LEO SANTA CRUZ
|MEX
|
WBA WORLD CHAMPION
|CAN XU
|CHN
|
Won Title
|
01-26-19
|
Last Defense
|
05-26-19
|
WBA GOLD CHAMPION
|CLAUDIO MARRERO
|DOM
|WBC GARY RUSSELL JR IBF JOSH WARRINGTON WBO OSCAR VALDEZ
|1
|HIROSHIGE OSAWA
|JPN
|2
|HECTOR LUIS GARCIA
|LAC
|DOM
|3
|JESUS M ROJAS
|PUR
|4
|MANNY ROBLES III
|USA
|5
|BRYAN DE GRACIA
|PAN
|6
|MICHAEL CONLAN
|IRL
|7
|HAIRON SOCARRAS
|CUB
|8
|YOHAN VASQUEZ
|DOM
|9
|CARLOS CASTRO
|USA
|10
|JOET GONZALEZ
|C/A
|USA
|11
|ANSELMO MORENO
|PAN
|12
|MARLON TAPALES
|PHI
|13
|JHACK TEPORA
|PHI
|14
|ENRIQUE TINOCO
|INT
|MEX
|15
|ANDRANIK GRIGORYAN
|NABA
|ARM
|
WBA -IBFUNIFIED CHAMPION
|DANIEL ROMAN
|USA
|
WBA GOLD CHAMPION
|RONNY RIOS
|USA
|WBC REY VARGAS WBO EMANUEL NAVARRETE
|1
|BRANDON FIGUEROA
|INTERIM CHAMP
|USA
|2
|MURODJON AKHMADALIEV
|UZB
|3
|YUKINORI OGUNI
|JPN
|4
|ALEXANDER MEJIA
|LAC
|NCA
|5
|LEONARDO BAEZ
|NABA
|MEX
|6
|LORENZO PARRA GARCIA
|VEN
|7
|JAVIER CHACON
|ARG
|8
|GIOVANNY GUTIERREZ
|NCA
|9
|DIEGO DE LA HOYA
|USA
|10
|SHINGO WAKE
|JPN
|11
|MAIKOL BEAUMONT
|VEN
|12
|YE JOON KIM
|ASIA
|KOR
|13
|STEPHEN FULTON
|USA
|14
|NESLAN MACHADO
|INT
|CUB
|15
|MARCUS BATES
|USA
|
WBA SUPER CHAMPION
|NONITO DONAIRE
|PHI
|
WBA -IBFUNIFIED CHAMPION
|NAOYA INOUE
|JPN
|
WBA WORLD CHAMPION
|WBC NORDINE OUBAALI WBO ZOLANI TETE
|1
|LIBORIO SOLIS
|VEN
|2
|GUILLERMO RIGONDEAUX
|CUB
|3
|JASON MOLONEY
|OCEANIA
|AUS
|4
|REYMART GABALLO
|PHI
|5
|MELVIN LOPEZ
|NABA
|NCA
|6
|LUIS NERY
|MEX
|7
|OMAR NARVAEZ
|ARG
|8
|EMMANUEL RODRIGUEZ
|PUR
|9
|ALEXANDER ESPINOZA
|NCA
|10
|TASANA SALAPAT
|THA
|11
|LEOSDAN NUNEZ
|LAC
|CUB
|12
|JOSHUA FRANCO
|INT
|USA
|13
|STEPHON YOUNG
|USA
|14
|JOSHUA GREER JR
|USA
|15
|OSCAR NEGRETE
|COL
|
WBA WORLD CHAMPION
|KHALID YAFAI
|GBR
|
Won Title
|
12-10-16
|
Last Mandatory
|
06-29-19
|
Last Defense
|
06-29-19
|WBC JUAN FRANCISCO ESTRADA IBF JERWIN ANCAJAS WBO KAZUTO IOKA
|1
|ANDREW MOLONEY
|OC
|AUS
|2
|WISAKSIL WANGEK
|THA
|3
|KOKI ETO
|JPN
|4
|SIRICHAI THAIYEN
|THA
|5
|SHO ISHIDA
|JPN
|6
|ELTON DHARRY
|GUY
|7
|NORBELTO JIMENEZ
|DOM
|8
|JUAN CARLOS REVECO
|ARG
|9
|ROMAN GONZALEZ
|NCA
|10
|MIGUEL GONZALEZ
|LAC
|CHI
|11
|FRANCISCO RODRIGUEZ JR
|MEX
|12
|AKIRA YAEGASHI
|JPN
|13
|VINCENT LEGRAND
|FRA
|14
|MICHELL BANQUEZ
|VEN
|15
|JAKKRAWUT MAJOOGOEN
|THA
|
WBA WORLD CHAMPION
|ARTEM DALAKIAN
|UKR
|
Won Title
|
02-24-18
|
Last Mandatory
|
06-17-18
|
Last Defense
|
06-15-19
|WBC CHARLIE EDWARDS IBF MORUTI MTHALANE WBO KOSEI TANAKA
|1
|NARE YIANLEANG
|THA
|2
|CRISTOFER ROSALES
|NCA
|3
|WULAN TUOLEHAZI
|INT
|CHN
|4
|ROBER BARRERA
|COL
|5
|GIEMEL MAGRAMO
|PHI
|6
|SARAWUT THAWORNKHAM
|THA
|7
|JUNTO NAKATANI
|JPN
|8
|ALEXANDRU MARIN
|ROU
|9
|KEIVER FERNANDEZ
|VEN
|10
|JOSBER PEREZ
|VEN
|11
|GREGORIO LEBRON
|DOM
|12
|MOHAMMED OBBADI
|MAR
|13
|ALPHOE DAGAYLOAN
|ASIA
|PHI
|14
|JAY HARRIS
|GBR
|15
|CHARLIE HOY
|GBR
|
WBA SUPER CHAMPION
|HIROTO KYOGUCHI
|JPN
|
WBA WORLD CHAMPION
|CARLOS CANIZALES
|VEN
|
Won Title
|
03-18-18
|
Last Defense
|
05-25-19
|WBC KEN SHIRO IBF FELIX ALVARADO WBO ELWIN SOTO
|1
|TETSUYA HISADA
|JPN
|2
|EDWARD HENO
|PHI
|3
|DANIEL MATELLON
|LAC
|CUB
|4
|ANDIKA DGOLDEN BOY
|ASIA
|INA
|5
|DANIEL VALLADARES
|MEX
|6
|HEKKIE BUDLER
|RSA
|7
|KENY CANO
|VEN
|8
|SHO KIMURA
|JPN
|9
|NKOSINATHI JOYI
|RSA
|10
|AGUSTIN GAUTO
|ARG
|11
|RANDY PETALCORIN
|PHI
|12
|ERIK OMAR LOPEZ
|MEX
|13
|ROSS MURRAY
|GBR
|14
|MICHAEL KAPLAN
|AUS
|15
|JOSE SOTO
|COL
|
WBA WORLD CHAMPION
|THAMMANOON NIYOMTRONG
|THA
|
Won Title
|
06-29-16
|
Last Mandatory
|
11-29-18
|
Last Defense
|
11-29-18
|
WBA GOLD CHAMPION
|RICARDO ASTUVILCA
|PER
|WBC CHAYAPHON MOONSRI IBF DEEJAY KRIEL WBO VIC SALUDAR
|1
|JOSE ARGUMEDO
|OC
|MEX
|2
|LEYMAN BENAVIDES
|NCA
|3
|BYRON ROJAS
|NCA
|4
|REY LORETO
|PHI
|5
|AR AR ANDALES
|ASIA
|PHI
|6
|PANYA PRADABSRI
|THA
|7
|ALEXIS DIAZ
|VEN
|8
|JERSON ORTIZ
|NCA
|9
|BRYAN MOSINOS
|MEX
|10
|JULIO MENDOZA
|NCA
|11
|CARLOS ORTEGA
|PAN
|12
|NORIHITO TANAKA
|JPN
|13
|ROBERT PARADERO
|PHI
|14
|GERMAN VALENZUELA
|MEX
|15
|BANGILE NYANGANI
|RSA
|
CHAMPION IN RECESS
|BEIBUT-SHUMENOV (KAZ) – DIVISION: CRUISERWEIGHT